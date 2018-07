Wilmar Valdez confirmó que finalmente se postulará a la reelección de la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en elecciones que se llevarán a cabo en julio.

El presidente de la AUF comunicó la novedad a sus compañeros del Ejecutivo, con quienes tenía previsto reunirse en las próximas horas, según informaron los enviados de los programas Tirando Paredes de 1010AM y 100% Deportes de Sport 890. Desde el Ejecutivo confirmaron la noticia a Referí.

Valdez peleará por el sillón presidencial con el único candidato que hizo público su deseo de comandar la Asociación, Eduardo Abulafia. Fue el mismo contrincante que tuvo en agosto de 2014, cuando fue elegido formalmente Valdez, que venía de tres meses de mandato provisorio luego de la renuncia de Sebastián Bauzá el 1° de abril de ese año.

En las próximas horas la AUF comunicará que todos los que aspiren a ser candidatos deben pasar el examen de idoneidad que solicita la Conmebol. ¿A qué se debe? A que el dirigente que sea electo como presidente de la AUF, automáticamente pasa a integrar el Ejecutivo de la Conmebol.

Embed Comunicado de la Secretaría Ejecutiva de @AUFOficial sobre las elecciones de presidente (para el período 2018-2022) que se realizarán el martes 31 de julio. pic.twitter.com/TeFKG8b85P — AUF (@AUFOficial) 2 de julio de 2018

Las elecciones se llevarán a cabo con el viejo estatuto de la AUF y no con el nuevo, reclamado por FIFA y que aún no ha sido aprobado por la Asamblea de Clubes. Entre otras cosas, le da seis votos a OFI, que actualmente tiene solo uno. Varios clubes han demorado la aprobación del estatuto para no perder peso en la votación.

Antes del Mundial, Valdez había declarado a Sport 890 que por el momento no estaban dadas las condiciones para presentarse. Sin embargo, desde el Ejecutivo entienden que tras el Mundial se dará un cruce de caminos, donde se deberá reforzar el apoyo a las selecciones nacionales. En ese sentido, los dirigentes de la AUF han hecho hincapié que cada instancia que se avanza significa más dinero para el fútbol uruguayo, en especial para los clubes.

El mandato de Valdez ha estado marcado por las decisiones político-económicas, en particular la independización respecto a Tenfield, que se reflejó en la negociación por los derechos de sponsorización de la camiseta -se los quedó Puma a través de Tenfield pero pagando cuatro veces lo que pegaba hasta el momento- y el fin del contrato con Tenfield por derechos de marketing, que volvieron a manos de la AUF, que así logró ingresar varios millones de dólares por sponsors por los que en los últimos 18 años no había recibido dinero.

"Lo vemos con fuerza y ganas de seguir, hay varios clubes que respaldan el proyecto, el 31 de julio hay elecciones", había expresado a Referí el neutral Ignacio Alonso el sábado, en la zona mixta del Estadio de Sochi.

