Sampaoli no piensa renunciar a la selección argentina

El técnico dijo que no evalúa la posibilidad de "dar un paso al costado"

El técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, dijo después de quedar eliminado de Rusia en octavos de final que no piensa renunciar a su cargo: "Es muy doloroso quedar eliminado, sabiendo el esfuerzo que hicieron los jugadores. Pero estar acá, donde quise estar, no me hace evaluar la posibilidad de dar un paso al costado", expresó.





"No evalúo irme. Está todo muy fresco para analizar", comentó tras el partido con Francia en conferencia de prensa Sampaoli, al que todavía le restan cuatro años de contrato como seleccionador. "Es muy doloroso quedar fuera de la Copa del Mundo con el esfuerzo que hicieron los jugadores. Dejaron todo dentro de la cancha", dijo. Francia se adelantó por medio de Antoine Griezmann de penal. Ángel Di María igualó al borde del descanso y Gabriel Mercado hizo el momentáneo 2-1 tras la reanudación, pero Francia equilibró el marcador con un golazo de Benjamin Pavard y luego dos tantos de Kylian Mbappé acabaron con el sueño argentino en el Mundial. Sergio Agüero puso el 4-3 definitivo, en tiempo de descuento. "El equipo siempre intentó hacer lo mejor posible. Sabíamos que había muchos jugadores rápidos en Francia y nos encontramos con un jugador increíble como es Mbappé", agregó el técnico albiceleste. Argentina había aterrizado en Rusia tras clasificar en la última fecha de las eliminatorias, con un triunfo 3-1 ante Ecuador, en Quito, con tres goles de Lionel Messi. "Vinimos de una eliminatoria difícil, con un Mundial muy cerca pero no es una excusa para echarle la culpa al tiempo. Pensamos que Argentina iba a llegar más lejos, pero nos tocó esto", explicó. Tras la derrota, el DT aseguró sentirse frustrado por el resultado pero también optimista con el futuro. "Siento una gran frustración. Venía con una gran ilusión de que Argentina podía ganar. Esto me fortalecerá como entrenador desde el aprendizaje", señaló. "Argentina luchó, tuvo chances y hasta el final pudo lograr el empate. Estoy convencido que el fútbol argentino tiene una camada de futbolistas en lo que viene y hay que fortalecerla para volver a estar entre los primeros", agregó. A pesar del resultado, Sampaoli se quedó con que su equipo fue a por la victoria hasta el final. "Hay un equipo que luchó hasta el final y rescato eso. Quiero agradecerle a todo el grupo por tratar de llegar a lo más alto. Lamentablemente no se dio". "Estuvimos en cada detalle, hablamos de cada cosa que podía pasar durante el partido, pero esto fútbol y hay que estar dentro de la cancha", concluyó.

