Nacional saborea el título

Nacional le ganó 2-1 a Atenas y saborea el título del Apertura. Falta una fecha por disputarse y quedó a un punto de lograr el objetivo. Es más, puede conseguirlo este domingo mirando la televisión si Peñarol no consigue vencer a Progreso en el Nasazzi. En la última fecha los tricolores van a Jardines para enfrentar a Danubio.Los goles del accidentado partido que se jugó en el Gran Parque Central fueron marcados por Diego Arismendi en el primer tiempo y Alfonso Espino en el segundo, descontando Santiago Barboza en los descuentos.El equipo de Alexander Medina abrió el marcador a los 42 minutos. Demasiado tarde para lo que fue el desarrollo del juego. Hubo un solo equipo en la cancha. Los números lo marcan con claridad: mientras Nacional remató ocho veces en el primer tiempo, Atenas no lo hizo nunca.El gol lo hizo Diego Arismendi, que volvió al equipo para jugar de zaguero en lugar del capitán Diego Polenta. Apareció en el área para recoger una pelota que quedó boyando tras un tiro de esquina de Sebastián Rodríguez y venció sin oposición a Fernando Laforia.El córner sucedió después de una buena corrida por derecha de Leandro Barcia, el mejor jugador que mostró el tricolor en la primera parte. Con velocidad complicó siempre a los defensores.Si Nacional no se puso en ventaja antes fue por las buenas intervenciones del golero Laforia, que se quedó con dos remates a quemarropa de Gonzalo Bueno.El segundo tiempo empezó con un remate cruzado de Lucas Rodríguez, marcando que Atenas salió con otra disposición desde el vestuario.Enseguida el partido se detuvo 15 minutos porque se apagaron las luces del estadio y se reanudó con otra ocasión para el visitante, una entrada de Castellanos que cortó muy bien Mejía.Pero llegó el segundo gol tricolor por intermedio de Alfonso Espino a los 59 minutos. Él comenzó la jugada cruzando la pelota hacia Fernández y luego fue a buscar la descarga al área chica.Nacional contó con otras oportunidades, un tiro libre de Rodríguez, un cabezazo de Bergessio y un gol anulado a Romero por posición adelantada de Barcia.Insólitamente el árbitro Christian Ferreyra terminó el partido cuando faltaban cinco minutos. Los jugadores se fueron al vestuario y tuvieron que volver para seguir jugando.En ese rato, una desconcentración defensiva de Nacional permitió que Santiago Barboza descontara. Luego, Ferreyra terminó definitivamente el encuentro. Aunque un minuto antes.