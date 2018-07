A ocho años de la picada de Abreu y una anécdota imperdible con Fucile

El triunfo por penales sobre Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010 que clasificó a Uruguay a las semifinales del mismo, cumple este lunes 10 años.





Fue el día de la atajada de Luis Suárez en la última jugada del alargue que le costó la roja y el penal marrado por Asamoah Gyan.







Pero es el día más recordado por la picada del Loco Abreu en el quinto penal, luego de haberle pedido al Maestro Tabárez cambiar, ya que él iba a patear el tercero.





Abreu en Pura Química

"Estaba tercero para patear y le pedí al Maestro (Tabárez) para patear el quinto. Me miró con cara sospechosa como pensando 'calculo que algo raro va a pasar', pero rápidamente me dijo que sí. Por suerte no se cometió el error de querer indicar el estilo. A veces viene algún técnico y te dice: 'Muchachos, seguridad (a la hora de patear), firme, fuerte, nada de cosas raras. Ahí tuvimos la confianza para que cada uno pateara como quisiera", dijo hace algunos años Abreu al programa Pura Química de ESPN.







Y agregó: "En mi vida había visualizado que un día se me iba a presentar un momento sublime con la selección y siempre estaba preparado para esperarlo. Pensé que el momento había sido el gol a Costa Rica en el repechaje para clasificar al Mundial. Pero después dije, momento sublime, lo máximo es un Mundial".





La mano de Luis Suárez contra Ghana en Sudáfrica 2010



También contó una anécdota imperdible con Jorge Fucile y cómo Abreu le iba diciendo al lateral que el arquero ghanés se adelantaba en todos los penales que le pateaban en la definición. Hasta que Fucile harto de tantas palabras le dijo: "Sí, Loco, se adelanta. No rompas más las bolas y picásela".









