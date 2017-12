Webó, el 9 de Twitter

Cuando se dio cuenta de lo que había desatado borró el tuit. Los hinchas tricolores se ilusionaron con su llegada y la prensa empezó a atar cabos, a especular; si Medina pidió un centrodelantero y Webó viaja a Montevideo, entonces cierra el círculo: Webó jugará en Nacional.

En realidad, el futbolista camerunés de 35 años, con contrato vigente con un club de la Segunda división de Turquía, viajó a Uruguay para pasar la Navidad con su hijo, que es uruguayo y que nació en 2001, cuando él estaba en Nacional.

La redes sociales y su repercusión lo pusieron en la órbita de los tricolores en menos de 280 caracteres. El nombre de Webó no estuvo en la mesa de trabajo de Nacional y así lo reconoció el técnico Alexander Medina : "De Webó no se habló nada. Se manejó entre ayer y hoy. Yo no conocía su realidad ni sé si tiene ganas de volver al club", expresó ayer el Cacique en Las Voces del fútbol.