Un año para correrlo

El calendario 2017 de carreras finalizó hace dos semanas con la Montevideo 15K y los atletas y corredores ya se preparan para la temporada 2018 que comenzará en pocos días, el 6 de enero, con la San Fernando, histórica prueba de Maldonado y Punta del Este.El próximo año no será uno más para la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), que cumplirá su centenario, y que armó un cronograma de carreras de calle cargado de pruebas para los runners, con el regreso de competencias de renombre más la incorporación de nuevas."El mercado de carreras ha tenido sus altas y sus bajas. Estamos en un fuerte repunte y para el año que viene se anuncian grandes marcas y grandes carreras nuevamente", dijo a Referí el presidente de la CAU, Lionel De Mello. "Hemos cerrado el calendario recientemente y creo que ha quedado conformado un gran año en el centenario de la CAU", agregó.La temporada comenzará (ver calendario) con el Campeonato de Verano que tendrá las tres primeras fechas con la San Fernando , y las 10K de La Paloma y Las Cañas, todas en enero. También en ese mes se llevará a cabo la 5K Piriápolis, primera fecha del Campeonato de Mujeres.La actividad continuará en febrero con la San Antonio de Piriapolis y la 7K de Salinas. Además, en ese mes habrá dos carreras por fuera de ese campeonato, una en El Pinar y otra en La Floresta"Venimos con un campeonato de verano muy bueno en el que se han sumado carreras y está toda la parte de la costa", dijo De Mello.Marzo será para la mujer, con la 5K Mujeres, segunda fecha del campeonato femenino, la 7K Carrera de la Mujer en Paysandú y la 5K de la ONG Mujeres de Negro. "Va a ser un campeonato muy fuerte en distancia de 5 kilómetros", destacó De Mello.Además, en ese mes se pondrá en marcha el torneo de 21K o media maratón, con la Corré Montevideo, primera etapa y test previo a la Maratón de Montevideo."El campeonato de media maratón crece el año que viene, esa consolidación de la distancia es real", destacó De Mello. "Vamos a tener un marzo muy potente con la Corré Montevideo de 5, 10 y 21K, y a partir de ahí comienza una cantidad enorme de carreras. Va a ser un gran campeonato de 21K en el que se suman importantes marcas que van a estar", agregó.La Maratón de Montevideo será el plato fuerte de abril. La prueba de 42,195K y 21K tiene fecha confirmada: domingo 15. "Va a tener el mismo recorrido certificado del año pasado. Vamos a largar a las 6:30 en sillas de ruedas y 6:45 maratón y media maratón", dijo a Referí Daniel Leite, director de la Secretaría de Deporte de la Intendencia de Montevideo."Para el año que viene tenemos algunas sorpresas", agregó. "Este año tuvimos tres marcas privadas que hicieron carreras y tenemos pedidas tres más para el año que viene, o sea que duplicaríamos las carreras comerciales", agregó Leite, quien destacó el trabajo en conjunto de la comuna y la CAU para planificar la temporada.También en abril, una semana antes de la maratón, se correrá la carrera de Unión Atlética, que cerrará el Campeonato de Verano.Mayo tendrá la prueba del Club Nacional de Football, la 10K Salto y la K15, una nueva fecha de 15 kilómetros, distancia que gana terreno en el calendario.La novedad de junio será la Gran Canaria, una carrera de 21K que ya se hizo en Atlántida –en horario nocturno y para darle la bienvenida al invierno–, y que en 2018 se sumará al calendario de la CAU y será la segunda fecha del Campeonato de media maratón.Esa distancia volverá a estar presente en el mes de agosto con la Half Marathon 21K, tercera fecha de ese campeonato.En setiembre comenzará la temporada de primavera. En ese mes se llevarán a cabo las pruebas de La Española, primera fecha del Campeonato Clausura, la Isaac De León –dos novedades–, más la 10 de BBVA, la Bimbo –segunda y tercera fecha del Clausura– y la carrera de Peñarol.Octubre se abrirá con la prueba Honrar la vida, a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama, más la 5K McDonalds, tercera fecha del Campeonato de Mujeres.Ese mes tendrá también el retorno de la 10K Nativa, que será la cuarta etapa del Clausura.En noviembre la 21K Asics, carrera que se realiza en la región y que tendrá su debut en Uruguay, que será la cuarta etapa de media maratón. Además, estarán la 10K de Malvín y la San Felipe y Santiago, que cerrarán el Clausura, más la Rock & Run, que tras su primera edición se suma al calendario.Y diciembre tendrá el fin de año con la 5K de Teletón y la Montevideo 15K, la última prueba.Para su centenario, la CAU armó un gran calendario que gana en carreras de 15K y 21K, que consolida la Maratón de Montevideo y que tendrá más fechas en 5K y 10K, con el regreso de firmas locales e internacionales.El director de la Secretaría de Deporte de la IM, Daniel Leite. explicó la política de la comuna con respecto a las carreras: "Las marcas que las organizan tienen contraprestaciones, tanto con la CAU como con la IM, en dinero. Eso también se traduce en materiales y servicios que se devuelven a quienes corrieron esa carrera y a quienes no. Estamos en una política de que las carreras se financian con quienes las corren y los espónsores. la IM este año ya no ha puesto dinero –eso no quiere decir que esté bien o mal, es una realidad- para organizar las carreras. Es una política para que aquel que no le gusta correr o que le corten la puerta de su casa alguna vez, tampoco tenga el tema de que estamos usando parte de su dinero para financiar algo que no le gusta".tendrá la CAU, entre calle y pista, sin contar las carreras de trail ni las pruebas de ultramaratón.