Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la selección nacional. Pero hay un detalle que pasa desapercibido. Todos los jugadores que se van de la celeste se alejan en silencio y sin levantar la voz. En todo el trayecto hubo pocas deserciones y una sola excepción que rompió la regla: Diego Forlán.





El delantero fue el único que anunció su retiro de la selección. El resto se fue cómo llegó, en el más puro silencio.





Con el Mundial de Rusia 2018 se pasará raya a un nuevo ciclo de la selección y con él varias caras conocidas dirán adiós. Pero antes hay compromisos que cumplir. Los amistosos de marzo marcarán una pauta de lo que Tabárez piensa como plantel para el Mundial. Y ahí habrá señales. Tal vez algunos no sean convocados.





Al margen de los momentos deportivos, que son evaluados por el cuerpo técnico, hay también razones de edad. El paso del tiempo es para todos. Alguna vez Paolo Montero dijo que en un partido con Danubio, Daley Mena le tiró la pelota para adelante y le sacó tres cuerpos de distancia. Llegó a su casa, miró a su señora y le dijo: "Ya está, se terminó".





En la celeste eso no ha pasado porque los jugadores no se bajan sino que se da naturalmente su salida. El técnico no los convoca y pasan "al retiro".





Sin ánimo de retirar a nadie, está claro que, por razones de edad Rusia puede significar el adiós de nombres de importancia en la selección.





Claro que nada es definitivo. Porque no quiere decir que un jugador no sea convocado para Rusia no vaya a ser nuevamente convocado porque de hecho puede ser citado para algún partido de las Eliminatorias.





El tema es que si nos guiamos por la forma de conducción del entrenador, se podrá concluir que lentamente va dando paso al recambio generacional.





En la lista de los de mayor edad ingresan hombres como los de Egidio Arévalo Ríos , Álvaro y Maximiliano Pereira , Tata González y hasta Cristian Rodríguez. Algunos como el Cacha y Palito perdieron pie en la oncena titular.





La primera batalla que tendrán que ganar será la de estar en la nómina mundialista.





Para todos los mencionados, una posible despedida de la selección no debe ser un tema sencillo de manejar. Máxime cuando todos ellos forman parte de la rica historia de los últimos tiempos de la celeste. Si bien cada uno lo debe procesar por dentro, por el conocimiento que se tiene de años del entrenador, nadie está preparado para el adiós.





Ahí está Maxi Pereira, del que Tabárez alguna vez dijo que formaba parte del ADN de la celeste. Se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de la celeste. Maxi llegará al Mundial con 34 años recién cumplidos. Por su zona el técnico probó con Martín Cáceres y en el amistoso con Polonia jugó Guillermo Varela. Pero hay otros aspectos que juegan y que van más allá de lo futbolístico. El Mono la va a pelear.





Se podría afirmar que los dos que la tienen más complicada son Egidio Arévalo Ríos y Palito Pereira. Ninguno de los dos tiene traumas con la despedida. Lo asumen con naturalidad.





En la zona de Egidio apareció sangre nueva que rápidamente ganó espacio como Matías Vecino, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.





En la misma situación de Egidio la pelea el Tata González, un hombre con mil batallas que tiene la virtud de ganarle a la adversidad y rendir siempre.





En el lateral izquierdo Palito compite con el regreso de Martín Cáceres y la solidez que mostró Gastón Silva cuando fue llamado a jugar. A ello se sumó que en los últimos tiempos fue perseguido por las lesiones.





Todos los mencionados son gente plenamente identificada con el proceso. Pero hoy tienen una batalla por delante: demostrar vigencia en su club para ganarse un lugar en el Mundial.





Las frases de Tabárez

"Para mí Maxi Pereira está en el ADN de la selección, su presencia no depende de una expulsión. Las cosas se hablan. Yo lo conozco bien y el primer preocupado por lo que sucedió fue él mismo".

Previo a Italia por el Mundial de Brasil 2014 tras la expulsión ante Costa Rica





"El Cacha (Arévalo Ríos) es un jugador que casi está en la piel del equipo".

Tras ganarle un amistoso a Chile en noviembre de 2014





"Luego de un bajón del equipo tuve charlas individuales con algunos de los jugadores, uno de ellos fue Palito. Le dije que no estaba mostrando el nivel de la Copa América y el Mundial de Sudáfrica. Me impactó la profundidad que le dio a la charla. Me dijo: '¿Cómo no me voy a preocupar de la selección si a mí me ha dado todo esto?'".

Durante las Eliminatorias para Brasil 2014





Fuente: