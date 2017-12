Genera preocupación el futuro de las obras del Parque Central

Embed ¡Por muchas más historias, comprá tu butaca y obtené tu lugar en el primer estadio mundialista! #TuButacaTuHistoria pic.twitter.com/0dnGQRytj2 — Nacional (@Nacional) December 23, 2017

El Gran Parque Central sigue creciendo, pero los integrantes de la comisión directiva de Nacional están preocupados porque falta dinero para terminar con las obras.Por ese motivo en la sesión del viernes 22 de diciembre (se adelantó porque el lunes es feriado) se formó una comisión que tendrá como objetivo buscar soluciones económicas para terminar de financiar la construcción de los palcos y las tribunas previstas.La comisón está conformada por el presidente José Luis Rodríguez y los directivos Eduardo Ache, Daniel Turcatti, Luis Fernández y Antonio Palma.Días atrás el presidente Rodríguez expresó que el Parque Central "tiene muchos activos para vender, palcos, extensiones, estacionamientos, partido inaugural, nombre comercial y en la medida que se vendan, el crédito que el club tiene con el Banco República quedará prácticamente en cero".Nacional solicitó un préstamo al Banco por US$ 5.800.000, que significa el 30% de la obra, cantidad que fue aprobada por asamblea.El 31 de octubre último se cerró el Balance del año y arrojó un pasivo de US$ 20 millones. Los socios aprobaron el Balance, pero no la gestión de la directiva. Al mismo tiempo, el club realiza en sus redes sociales una campaña para continuar vendiendo butacas.