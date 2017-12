Entre la cárcel y la gloria: las mil vidas de Lucas Viatri

Para muchas personas el fútbol es un juego o un deporte apasionante. Para algunos es un negocio y para otros un trampolín que les permite vivir vidas ajenas al contexto propio. El fútbol, como industria, dinamita las escalas sociales y funciona como un ascensor para un montón de jóvenes que escapan de la pobreza. Algunos tocados con la varita mágica terminan muy bien, otro tanto fracasan en el camino y algunos disfrutan del éxito de haber sorteado un espiral lleno de espinas.

Un puñado de semanas tenía Lucas Viatri como jugador de la Primera de Boca Juniors tras regresar de un préstamo en Ecuador cuando una bomba le explotó en la cara. Pasó de la felicidad de convertirse en profesional a las acusaciones de un robo a mano armada. De tirar paredes con Juan Román Riquelme a ser señalado como un delincuente por la cadenas de televisión. Un supuesto asalto a una peluquería lo volvió un blanco fácil.

Luego de una batalla judicial eterna, la Cámara Penal de Morón le concedió una suspensión del juicio a prueba y el jugador quedó libre. Sin embargo, durante el proceso, el hoy goleador de Peñarol estuvo un mes en prisión.

Reacio a hablar con los medios, Viatri concedió una entrevista a la revista La Garganta Poderosa donde rompió el silencio: "Me sentí raro cuando estuve preso un mes. Primero porque no soy delincuente; segundo porque soy una persona igual a las que están en la cárcel y tercero porque yo sabía que la policía sabía que no había hecho nada. Adentro ves cosas que la policía, por ser policía, no tendría que hacer. A veces te da bronca, a veces los necesitás, a veces los puteás. No hacía falta tirar la puerta para entrar a mi casa, con tocar el timbre se la abríamos. Pero esa forma de actuar lleva a la sociedad que nos toca vivir hoy, a la mierda que tenemos en el país. Lamentablemente hay que vivir con todo eso. Para la gente que nunca vivió como un pobre, ser pobre es un delito".

Crecido en una casa de laburantes en Loma Hermosa, Viatri convivió de chico con un contexto áspero y eso lo hizo formar una coraza: "Yo tenía un amigo que por ahí se estaba armando un faso o se estaba por tomar una línea adelante mío, pero yo jamás en mi vida toqué nada. Todo parte de la educación que a uno le pueden dar. Pero no alcanza sólo con eso, el Estado siempre tiene que estar presente en los barrios apoyándonos en todo momento, no solamente cuando hay una campaña política".

Luego de salir de Boca Juniors jugó en Jaguares de Chiapas de México, en Shanghai Shenhua de China y volvió al fútbol argentino para hacer una escala en Banfield y Estudiantes antes de llegar a Peñarol.

Aquí fue votado como el "Mejor extranjero del año" en la encuesta de Fútbolx100 que organiza El Observador desde hace 15 años. A un sacrificio impresionante para bajar a pivotear pelotas y recibir faltas de espaldas al arco, el delantero le sumó técnica, visión, pegada y movilidad constante para convertirse en un arma letal. Es cierto que su gol demoró en llegar, pero nunca dejó de hacer juego para sus compañeros y se cansó de dar asistencias.

Una vez que se encontró con el arco fue imbatible. Incluso en el Tróccoli abrió el partido ante Cerro con un golazo de afuera del área, la tarde en que Peñarol conquistó el Torneo Clausura.

Siempre ubicado a la hora de declarar, siempre dispuesto a sacrificarse por el equipo y dueño de un perfil bajo para controlar la euforia de los resultados, Viatri se metió en el corazón de los hinchas de Peñarol, que ya piden que se quede para disputar la Copa Libertadores.

Desde el retiro de Marcelo Zalayeta que Peñarol no tenía un delantero tan completo técnicamente y con tanta calidad como para jugar y repartir juego.

El delantero argentino fue una contratación clave y eso se refleja en los números de la encuesta de El Observador.

De 100 periodistas, 58 se quedaron con Viatri como el mejor extranjero mientras que Maximiliano Rodríguez (15 votos) y Mariano Miño (7) completaron el podio de los mejores futbolistas importados.

