Dawson: "No tengo casa propia, pero me quiero quedar"

¿Cuáles fueron los cambios más significativos en su vida desde que es titular en Peñarol?

Muchas cosas... De salir a la calle y que las personas te conozcan, te paran para sacarse una foto y luego vivir el mundo Peñarol, lo que demanda, esas cosas me cambiaron. Nos radicamos acá y a la familia le costó un poquito.





Su vida es más mediática.

Imagínate de estar en Plaza a esto. Pero sigo siendo el mismo, por ahí ahora los niños te piden una foto. Pero estoy igual que siempre. Ahora estoy de vacaciones y me vine para Colonia.





Cuándo llegó a Peñarol ¿sabía que la tenía complicada porque era el único golero que no era del club?

Sí, obviamente, cuando fui a Los Aromos sabía el lugar que me iba a tocar ocupar y luego dependía de uno, de hacer las cosas bien en los entrenamientos esperando una chance.





Es un puesto complejo porque incluso los técnicos no sacan a un golero por un solo error.

Siempre digo que salvo por una desgracia o una lesión, es difícil que exista un cambio de arquero. Debía esperar. Coincidió que Gastón (Guruceaga) fue a la selección y sabía que debía estar preparado. Me tocó entrar con Boston River.





Pero volvió Guruceaga y otra vez al banco a esperar.

Sí, había que tener paciencia, no desesperarse cuando pasan los partidos y no te toca jugar, hay que entrenar como si te tocara jugar el domingo. Y tener buena cara para apoyar a mis compañeros.





¿Cuándo le dijeron que iba a ocupar el arco?

Lo recuerdo, fue en la pretemporada, a mitad de año. Se me acercó Leo (Ramos) y me dijo que me iba a dar la confianza, que estuviera tranquilo. En esa charla estábamos los dos solos.





¿Habló con Guruceaga?

La verdad que poco y nada. Compartía la habitación con él y (Thiago) Cardozo, y me respaldaron. Fue algo natural, a los pocos días jugamos con Plaza un amistoso en Colonia y Leo me puso de titular y ya empezaba a decir que yo iba a tener la chance.





Usted llevaba una mochila extra, no era jugador del club.

Y sí, por ahí se dudaba cuando me contrataron. Era consciente que por ahí se hacía más difícil y me miraban con otros ojos.





Además usted había tenido un pasaje por Nacional.

Sí, pero eso nunca me lo hicieron ver. Alguno por ahí decía que había jugado en Nacional, pero yo me hice conocer estando en Plaza.





¿En qué momento sintió que se ganó a la gente?

Siempre que me tocó jugar sentí el apoyo de la gente. La hinchada siempre me recibió con un aplauso desde que salía a calentar. Obvio que los resultados a favor ayudaron mucho.





Sumado a algunas atajadas.

Por ahí me tocó, en partidos que no se abrían, participar y aportar mi granito de arena.





¿Qué le generó el mensaje de agradecimiento de Guruceaga luego de salir campeones?

Me puso muy contento, a las horas nos juntamos y se lo agradecí personalmente. Eso demuestra la clase de persona que es y el compañerismo que hubo en el grupo. No cualquiera pone un mensaje como lo puso él. Se portó como un gran profesional, siempre buena cara, siempre apoyando.





Usted recibió otro mensaje, que fue el de Perdomo (utilero de Plaza) que lo recordó por lo que hizo por su hijo.

El Negrito es un crack, si habremos pasado historias con el Negrito. Me dejó feliz que se haya acordado de uno, lo hice con afecto.





Para la gente que no sabe, usted le llevó ropa al niño que no tenía qué ponerse.

En ese entonces yo tenía una hermana que no iba a usar más la ropa y fui y le pregunté si no lo tomaba a mal si le llevaba una ropa y me dijo que no. Por ahí la situación del club no era la mejor y si podía ayudar en algo estaba a disposición.





¿Se siente nervioso por no haber renovado el contrato?

No, no sé si nervioso, por ahí un poco ansioso porque uno ve todos los días una cosa distinta, y a medida que pasan los días que te va llamando gente y equipos interesados a uno lo pone ansioso. Pero siempre dije que la prioridad es quedarme. No depende de mí porque hay negociaciones, pero yo quiero jugar en Peñarol, quedarme un tiempo más.





Los dirigentes de Plaza hicieron saber que debido a la deuda de Peñarol usted no se pudo comprar el terreno para hacerse su casa.

Sí, tal cual, yo tenía la idea de poder comprar el terreno y empezar a hacer mi casita despacio, pero por el tema de la falta de pago de algunos meses se complicó. Lo tomo tranquilo porque en algún momento se va a solucionar, no me voy a desviar con eso, lo importante es que uno siga con trabajo donde quiere.





Es extraño que usted, que ni siquiera tiene su casa, diga que quiere jugar en Peñarol desechando ofertas que le pueden cambiar su futuro.

Por ahí por mi forma de ser, lo que me inculcaron de chico, y lo que pensamos con mi familia, me lleva a tomar esa decisión. Me encuentro con mucha gente que me dice '¿por qué no te vas?'. Opinan todos, pero uno hace lo que siente y siento que tengo un poco más para darle a Peñarol. Fueron seis meses adentro de la cancha y me gustaría seguir un tiempo más.





Es consciente que toma un riesgo. Tal vez no le lleguen más ofertas.

Obviamente, pero me pasó cuando estuve en Plaza que fuimos campeones, tuve una oferta, y decidí quedarme por sacarme la espina de jugar la Copa Sudamericana. En dos partidos quedamos afuera. Pero no me arrepiento. Hoy me encuentra con este presente. No tengo la casita propia, no estoy salvado ni mucho menos, pero me estoy ganando un nombre en el fútbol. Haciendo las cosas bien, a la larga o la corta, va a llegar.





Pesa más el corazón.

Estoy haciendo lo que me dicta el corazón. Si te dejás maquinar por todo lo que te dicen no sabés para dónde arrancar. Siento que me tengo que quedar un tiempito más acá, es lo que me está diciendo el corazón.









