Coudet no quiere al Cacha, Â¿quÃ© dicen en PeÃ±arol?

Sergio Vittor, Santiago Rosales, Ricardo Noir, Juan Patiño, Nicolás Oroz y Federico Vismara están en la misma situación que el Cacha, de 35 años.





El volante, que tiene contrato por seis meses más, sumó solo 13 partidos tras llegar en junio a la Academia y no fue tenido en cuenta desde que Juan Fleita sustituyó como entrenador, en forma interina, a Diego Cocca a fines de noviembre.









Su nombre está asociado con Peñarol donde jugó en 2006-2007 para dar su primer salto al exterior y luego estuvo en el Clausura 2010 consagrándose campeón uruguayo y logrando su lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010 a partir de donde se transformó en un pilar de la Celeste.





Sin una comisión conformada para tratar el tema altas, el cuerpo técnico -que aún tiene pendiente la renovación de su contrato- pidió un zaguero, un lateral izquierdo, un volante central, un volante por afuera y un delantero. El externo está cerca y es Giovanni González, que queda libre de River Plate a fin de año . También puede dar una mano de lateral izquierdo.





¿Será el volante central el Cacha? Un dirigente dijo a Referí: "No lo veo viable, en junio tuvo declaraciones un poco desafortunadas". ¿Qué dijo entonces Arévalo Ríos? Fue el 26 de junio a Último al Arco que se emite por Sport 890: "Estuve hablando con Gonzalo De los Santos tratando de solucionar el tema contractual sabiendo que era jugador libre. La directiva de Peñarol también lo sabía, pero tuvimos un par de llamadas nada más y cuando quedaron en devolverme la llamada para tratar de cerrar algún vínculo ya no pasó más nada. Uno tampoco tiene que esperar hasta lo último y quedarse sin jugar para que esas cosas pasen". El volante ya había arreglado contrato con Racing.





"La gente puede no estar enterada de todo lo que pasó y muchos pueden criticar a través de las redes sociales, pero no saben cómo pasó todo. Uno está tranquilo porque tuvo las mejores intenciones de llegar a Peñarol, pero no se dio por ciertas circunstancias. No había que comprar el pase ni pagar préstamo a nadie. Era hablar derecho conmigo y decirme las pretensiones del club. Uno sabe cómo es el tema salarial en Uruguay y no iba a pedir cosas abundantes. Era algo acorde nada más para estar tranquilo con la familia. Tratamos de hablar un par de veces y después se cortó la comunicación por completo", expresó.





De todos modos, la fuente expresó: "Todo es conversable y no puede descartarse nunca nada".

















