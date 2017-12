Con todo arreglado, lo único que separa a Forlán de Peñarol es el salario

Diego Forlán está a un paso de jugar en Peñarol o mejor dicho, a una firma. El delantero ya le comunicó al presidente Jorge Barrera que quiere volver al club y darse el gusto de jugar la Copa Libertadores 2018 con este plantel y el presidente electo también quiere contar con el Mejor jugador de Sudáfrica 2010.

Luego de una reunión donde hubo varios puntos de contacto y con la comunicación permanente con el cuerpo técnico como respaldo, Forlán y Barrera se pusieron de acuerdo de este segundo capítulo del futbolista en el club y hasta acordaron la extensión del vínculo contractual.

La propuesta es que Forlán sea jugador de Peñarol por un año con el objetivo de pelear la Copa Libertadores y el Campeonato Uruguayo. En la interna del club consideraron una victoria poder haber convencido a Forlán de volver a jugar en el fútbol uruguayo, pero saben que la distancia salarial es un escollo importante.

La situación financiera de Peñarol es muy delicada, con varios meses de atraso en los salarios y un plantel que reclamó durante todo el torneo pasado sin concentrar. Ni siquiera la venta de Diego Rossi generó oxígeno financiero en el club ya que ese dinero estaba comprometido con las deudas y las obligaciones con acreedores.

Forlán aún no habló de números, pero en Peñarol saben que ese punto será complejo, porque el futbolista no aceptará ganar mucho menos que otras figuras del plantel. Además, Peñarol no puede aceptar otro salario muy elevado luego de tener en su nómina de contratos a futbolistas como Maximiliano Rodríguez, Cristian Rodríguez, Walter Gargano, Lucas Viatri y Mathías Corujo.

Otra cosa que preocupa en Peñarol es que durante este año, y luego de mucho tiempo, se rompió el techo salarial y en algunos contratos quedó cerca de duplicarse, por lo que el nuevo gobierno de Barrera deberá trabajar con mucha cautela a la hora de prometer grandes erogaciones.

La propuesta que el club tiene en carpeta es inferior al tope anterior pero lejos de otros jugadores y algunos son pesimistas en que Forlán no aceptará cobrar la mitad que algunos de sus compañeros. La pelota está en la cancha del 10.

