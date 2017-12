El protagonista de esta historia es Cristian Gabriel Rodríguez Barotti, según indica su cédula de identidad. El Cebolla para los seguidores del fútbol y la selección. En esos 20 años pasó de todo. Debutó con el propio Gregorio Pérez en la primera división de Peñarol, fue Campeón Uruguayo y tuvo una polémica salida hacia PSG de Francia mientras daba sus primeros pasos en las selecciones juveniles. Luego pasó por Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Gremio e Independiente siendo un hombre fijo en la nómina de Tabárez para la mayor antes de pegar la vuelta a Peñarol para cumplir una promesa y volver a festejar un título, el decimonoveno de su carrera como profesional.

"Por suerte se concretó todo lo que planeamos, salimos campeones, ganamos el clásico y estoy muy feliz. Estoy muy contento de ser elegido el mejor jugador del fútbol uruguayo porque en Independiente la pasé muy mal. Me lesionaba continuamente y había un estrés muy grande. Cuando vine a Peñarol me puse tres metas, no lesionarme, ganar el clásico y salir campeón. Por suerte todo salió redondo", dice el Cebolla, con honestidad y sin poses.





En Independiente la pasó mal de verdad. Llegó como ídolo, le dieron la camiseta número 10 del mítico Ricardo Enrique Bochini y las lesiones fueron un martirio, tanto que hasta pensó en largar todo y retirarse: "Pensé en retirarme por las lesiones, se me venían pantallazos de no querer jugar más porque me lesionaba mucho y era insoportable. En Argentina no entendía el motivo de mis lesiones y le fallé a la gente, era el jugador grande, la estrella que venía de jugar en Europa y no les pude responder. No pude rendir y me quedé con eso, en Independiente me fue mal".





Alejado de la locura de Buenos Aires, el Cebolla encontró contención tras volver a Uruguay. Familia, amigos y afectos cerca fueron el combo fundamental para mejorar la cabeza y volver al nivel: "La cabeza es fundamental, juega mucho a la hora de lesionarse o no. Yo no entrenaba diferente en Argentina a lo que hago ahora. Por ahí en Independiente estaban siempre arriba mío porque querían que me pusiera bien y yo también me cargaba de presión por querer rendir. En Peñarol encontré más confianza, me daba una contractura y lo hablaba al toque con el profesor y los médicos. Hay una realidad, juego con el freno de mano para no lesionarme y eso me ayuda, porque acá no me lastimé. Mis nenas, la mamá de mis hijas, mi familia y los amigos que me conocen bien sabían lo que sufría con las lesiones y les agradezco por la paciencia".





Pero nadie le dijo que el retorno iba a ser fácil. Cuando rescindió su vínculo con Independiente tuvo que dejar mucho dinero y el panorama en Peñarol era desolador: "Cuando volví al club se le había perdido el respeto a Peñarol. Venía cualquier equipo y le ganaba, no sé si terminaron duodécimos en el torneo (en realidad el equipo terminó decimocuarto), se venían las elecciones y nadie quería venir a Peñarol. Mis amigos del fútbol me decían: 'No vengas a Peñarol porque está mal'. Tenía el deseo de volver, hice una promesa para volver y no me importaba la situación. Se formó un equipo para pelearla y se empezó a encontrar el Peñarol que todos respetan. La gente se empezó a entusiasmar también. Tuvimos jugadores jóvenes con experiencia y esa mezcla fue muy importante para sacar adelante partidos importantes como el clásico o los partidos mismos contra Defensor. Hoy estoy muy feliz".





En Peñarol tuvo que convencer a los hinchas que aún lo miraban de costado por su polémica salida hacia el fútbol francés, tras un conflicto entre su representante de aquel momento (Francisco Casal) y el presidente de Peñarol José Pedro Damiani: "Muchísimos hinchas me miraban raro por cómo me había ido, pero esto es por rendimiento y yo respondo en la cancha. Se que a los hinchas no les fallé y eso me deja tranquilo".





Cristian Rodríguez D. VILA





Consultado sobre que sintió al ganar un clásico tras su regreso al club, al Cebolla le sale el hincha de adentro y sabe que estar en el club es convivir con la presión de la exigencia: "Como hincha de Peñarol estuve muy feliz después del clásico, había una racha de muchos empates y poder quebrarla era muy positivo. Para el hincha de Peñarol el clásico es un campeonato aparte y ganarlo con un gol mío fue espectacular. Fijate una cosa, el Uruguayo lo ganamos hace unos días pero ya se olvidó y el hincha ya nos está reclamando la Libertadores. Es lógico porque así es Peñarol. Ganar la Copa sería lo máximo, es un sueño que tenemos todos. Ojalá se puedan quedar todos los jugadores".





Durante todo el año al plantel le tocó vivir una situación compleja con salarios impagos, reclamos varios y promesas incumplidas desde la dirigencia, que llevaron al equipo a no concentrar en la mayoría de los partidos. Rodríguez, como cabeza de grupo, tuvo que tranquilizar a varios compañeros cuando las cuentas se acumulaban: "No cobrar es una situación muy complicada, Peñarol no está en su mejor momento. Los dirigentes hicieron un esfuerzo pero no alcanzaba y en un momento los compañeros que cobraban en pesos no llegaban a pagar las cuentas. Lamentablemente es así. En todo el mundo se cobran premios y acá no podíamos. Espero que las cosas mejoren de cara al año que viene".