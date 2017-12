Abanderado de la cantera violeta

Las frases

"De mi futuro no sé nada, no hablé con mi representante, pero por ahora sigo en Defensor"

"Yo hubiera votado a (Facundo) Milan. Se merecía el premio revelación, porque en partidos complicados hizo goles importantes"

Jugadores revelación de FX100

En 2016: Joaquín Ardaiz (Danubio)

En 2015: Brian Lozano (Defensor)

En 2014: Jonathan Rodríguez (Peñarol)

En 2013: Giorgian De Arrascaeta (Defensor)

En 2012: Federico Pintos (Defensor)

En 2011: Cristian Palacios (Central Español)

En 2010: Gastón Ramírez (Peñarol)

En 2009: Sebastián Coates (Nacional)

En 2008: Robert Flores (River Plate)

En 2007: Pablo Álvarez (Nacional)

En 2006: Juan Surraco (Central Español)

En 2005: Pablo Granoche (Miramar Misiones)

Fuente:

Cuando Ayrton Cougo tenía 11 años se probó en Internacional de Porto Alegre. Estaba con sus tíos en Brasil (su papá es brasileño y su mamá uruguaya), pero como llegó después del período de pases, debía permanecer seis meses sin jugar. A su madre no le gustó la idea porque estaba terminando la escuela en Cerro Largo y era abanderado. Entonces regresó y a los 15 viajó solo a Montevideo para sumarse a la cantera de Defensor Sporting. En 2016 debutó en Primera división (segunda fecha del Clausura, frente a Racing) y en 2017 resultó elegido con 69 votos como Revelación del Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbolx100 que organiza El Observador desde hace 15 años."Es un orgullo y como hablaba con mis compañeros, es un premio para ellos también", dijo Cougo a Referí.El futbolista de 21 años se destacó jugando de lateral-volante por izquierda, dejando de lado su pasado como goleador en divisiones juveniles: "Al principio me costó mucho adaptarme al puesto porque era complicado, no tenía mucha idea en la marca, pero con el correr de los partidos fui mejorando, agarrando confianza y por suerte salió todo bien".Los más veteranos le habrán dado consejos sobre cómo moverse en determinadas jugadas, pero el verdadero aprendizaje fue en la cancha, enfrentando a sus compañeros: "Me tocaba marcar a Pablo López, a la Joya (Gonzalo Carneiro), a Maxi (Gómez), que son jugadores complicados y tenías que agarrar la marca si o si porque te pintaban la cara".Y destacó a uno: "Pablito López siempre tiene el último toque, siempre llega antes que vos a la pelota; ¡cuántas patadas se comió también! Vas a trancar con él y pensás que llegás pero no, te la toca antes".Todos estos jugadores también recibieron votos a la revelación en la encuesta: "Eso habla mucho de lo que es Defensor a nivel de formativas. No solo como futbolistas, también como personas; es una formación completa", indicó.Tampoco fueron sencillas las primeras semanas tras arribar a Montevideo. "Los primeros meses no fueron fáciles, pero al pasar los años me fui adaptando y le agarré el gustito a la vida capitalina".De aquellos primeros días recuerda a "Ramiro Cristóbal, que ahora también integra el plantel de Primera en Defensor, a Kevin Larrea que está en Boston River y a Enrique Echeverry que venía conmigo".El tiempo pasó y llegó el momento de dar el primer paso hacia la consolidación en el fútbol grande, ganándose un lugar en el equipo violeta que ganó el Apertura y definió el Campeonato Uruguayo: "Sacando lo último, que no pudimos abrocharlo con el campeonato, fue un año muy bueno. Tuvimos peleando siempre, ganamos el Apertura, jugamos la final del Intermedio, ganamos el campeonato de campeones uruguayos, terminamos jugando las finales y desgraciadamente a veces hay cosas contra las que uno no puede, pero creo que merecimos mucho más", dijo Cougo.Agregó que además de las lesiones, Defensor se vio perjudicado por las expulsiones y las tarjetas amarillas, "que muchas veces nos condicionaron". Según él, "si vas a los archivos y repasás los partidos, la mayoría de las rojas no son justas. pero ta, cada cual tiene su criterio y sabe por qué lo hace".Además, "los equipos venían a jugarnos a nosotros una final del mundo" y al cabo del Apertura se fueron cuatro titulares (Maxi Gómez, Matías Zunino, Gonzalo Bueno y Guillermo De Los Santos) lo que para muchos fue firmar la defunción en la temporada: "Estamos acostumbrados a jugar contra eso, si jugás en Defensor sabés que nunca vas a ser favorito, que nunca te van a tener ahí arriba, pero se equivocan".Eso les brinda una ayuda anímica extra: "Como un aire más para decir, estamos acostumbrados a jugar contra todos, una vez más no va a pasar".Dos partidos para recordar de la campaña violeta en el Apertura son el triunfo contra Wanderers pasada la hora y la victoria posterior frente a Nacional en el Franzini. En el Intermedio, sin dudas, el batacazo de ganarle a Peñarol con nueve jugadores en el Campeón del Siglo: "Tremendo partido sacamos adelante, era complicado, teníamos una expulsión, con un estadio en contra y fue espectacular lo que hicimos". El gol de la victoria lo marcó Cougo, que también le hizo uno a Nacional en el Parque Central por el Clausura y son los que más recuerda, de los seis que hizo en el año. Nada mal para un lateral-volante.Cougo destacó la importancia del entrenador Eduardo Acevedo, condecorado en Fútbolx100 como el mejor del año en su función: "Del fútbol uruguayo Acevedo es el mejor entrenador, tiene las cosas claras. El hombre te plantea los partidos, y sin haberlos jugado ya sabés lo que va a pasar, entrás a la cancha sabiendo lo que puede pasar", destacó.Su nombre ya suena en clubes europeos, pero él tiene los pies en la tierra. Por ahora sigue en Defensor como abanderado de la cantera violeta.